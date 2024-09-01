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بعد مقتل غولدبرغ بولين.. بيان عاجل لعائلات الرهائن الأميركيين في غزة

Lebanon 24
01-09-2024 | 13:01
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قالت عائلات الرهائن الأميركيين، المحتجزين في غزة، إن مقتل هيرش غولدبرغ بولين، تذكير قاسٍ بأنه مع مرور كل يوم، تصبح فرص إعادة أي شخص من الرهائن حيا إلى منزله في خطر كبير.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة جثث 6 رهائن من نفق في رفح، "قُتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات الإسرائيلية إليهم".
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ومن بين الجثث جثة غولدبرغ بولين، ابن مدينة بيركلي في كاليفورنيا، الذي ظهر في شهر أبريل الماضي، حيا في فيديو نشرته حركة حماس.

وأصبح والدا هيرش، وهما مهاجران من مواليد الولايات المتحدة، ربما الأكثر بروزا بين أقارب الرهائن على الساحة الدولية. فقد التقيا بالرئيس الأميركي جو بايدن، والبابا فرانسيس وآخرين، وخاطبا الأمم المتحدة داعين إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقالت عائلات الرهائن الأميركيين في بيان مشترك، إن "القتل المأساوي لغولدبرغ، بعد أشهر قليلة من رؤيته في مقطع فيديو، دليل إضافي على أن حماس تقتل الرهائن في الأسر"، وفق شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وأضاف البيان "كذلك، هو تذكير قاسٍ بأنه مع مرور كل يوم، تصبح فرص إعادة أي شخص حيًا إلى منزله في خطر كبير. طوال الفترة الماضية، حذرنا من احتمال حدوث ذلك. لقد طفح الكيل."

وطالب البيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالوصول إلى صفقة مع حماس، وإعادة الرهائن إلى عائلاتهم، مضيفا "حان الوقت لإعادة جميع الرهائن. يجب أن ينتهي هذا الكابوس".
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