بعد غيابه عن الأضواء.. بايدن يعود لدعم هاريس

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ويعيد بايدن تشكيل نفسه في كاليفورنيا وديلاوير بعد ستة أسابيع عاصفة أنهت مستقبله في السياسة الأميركية.



وظل الرئيس بعيدًا عن أعين الجمهور لفترات طويلة من إجازته الساحلية، حيث وضع خطة لكيفية قضاء الأشهر المتبقية له في منصبه بعد التخلي عن محاولته للحصول على فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض. من المقرر أن يعود الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مسار الحملات الانتخابية يوم الاثنين، لينضم إلى نائبته كامالا هاريس في حدث عيد العمال في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا بعد أن أمضى معظم الأسابيع الماضية بعيدًا عن الأنظار.ويعيد بايدن تشكيل نفسه في كاليفورنيا وديلاوير بعد ستة أسابيع عاصفة أنهت مستقبله في السياسة الأميركية.وظل الرئيس بعيدًا عن أعين الجمهور لفترات طويلة من إجازته الساحلية، حيث وضع خطة لكيفية قضاء الأشهر المتبقية له في منصبه بعد التخلي عن محاولته للحصول على فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يعود بايدن إلى مسار الحملة يوم الاثنين لدعم هاريس قبل العودة إلى واشنطن.



ويبدو بايدن خاليًا من الضغوط والقيود الزمنية التي تأتي مع كونه مرشحا رئاسيا، وعمل بايدن على مدار الأسابيع القليلة الماضية لتحديد إرثه مع التركيز بشكل خاص على الشؤون الخارجية. وكانت مفاوضات إدارته مع روسيا التي أدت إلى أكبر تبادل للسجناء منذ عقود في بداية هذا الشهر إنجازًا حاسمًا.