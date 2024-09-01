بعد العثور على الجثث.. اسرائيل تكشف مكان وطريقة مقتلهم

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أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التشريح، الذي أجري صباح الأحد، لجثث الرهائن الستة التي عثر عليها في غزة ثم نقلت الى اسرائيل، أظهر انهم قتلوا "من مسافة قريبة جدا".وقالت المتحدثة شيرا سولومون في بيان إن "الرهائن الستة قتلوا بيد إرهابيي حماس بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جدا".وأضافت أنهم "قضوا على ما يبدو قبل التشريح بفترة تراوح بين 48 و72 ساعة، أي بين الخميس وصباح الجمعة".وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت، الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، إن عمليات تشريح جثث الرهائن الستة الذين تم انتشالها من غزة، برهنت على أنهم قتلوا جميعا برصاصات في الرأس.وقال مصدر للصحيفة، إن "الحالة الجسدية للرهائن كانت واهية، لكنها لا تشير إلى هزال الشديد أو مجاعة، ولولا إطلاق النار عليهم لكانوا على قيد الحياة".وأكد المصدر أنه لم يتم العثور على أي آثار لإصابات أو صدمات جسدية أخرى على الجثث، مضيفا "لا يوجد شك في أنهم ماتوا نتيجة إطلاق النار".