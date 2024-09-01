في النرويج: العثور على حوت أبيض ميّت.. فهل كان "يتجسس" لصالح روسيا؟





وذكرت هيئة البث العامة النرويجية (ان آر كيه) أن رجلا وابنه كانا يقومان بالصيد وعثرا على جسد الحوت طافيا في خليج ريسافيكا جنوب النرويج، السبت.

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ورفع الحوت، الذي يتكون اسمه من مقطعين، الأول مأخوذ من الكلمة النرويجية "هفال" وتعني حوت، والثاني هو الاسم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الماء باستخدام رافعة ونقله إلى ميناء قريب حيث سيقوم الخبراء بفحصه.



وقال عالم الأحياء البحرية سيباستيان ستراند لمحطة (ان آر كيه): "للأسف، عثرنا على هفالديمير طافيا في البحر. لقد نفق، لكن لم يتضح على الفور سبب نفوقه". وأضاف أنه لم تظهر على الحيوان إصابات خارجية كبيرة. عثرت هيئة البث العامة النرويجية، على جسد حوث أبيض من نوع "بيلوغا" ميتا في خليج ريسافيكا جنوب البلاد، مثبت عليه حزام، زاعمة أنه كان يقوم بمهام تجسسية لصالح روسيا.وذكرت هيئة البث العامة النرويجية (ان آر كيه) أن رجلا وابنه كانا يقومان بالصيد وعثرا على جسد الحوت طافيا في خليج ريسافيكا جنوب النرويج، السبت.ورفع الحوت، الذي يتكون اسمه من مقطعين، الأول مأخوذ من الكلمة النرويجية "هفال" وتعني حوت، والثاني هو الاسم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الماء باستخدام رافعة ونقله إلى ميناء قريب حيث سيقوم الخبراء بفحصه.وقال عالم الأحياء البحرية سيباستيان ستراند لمحطة (ان آر كيه): "للأسف، عثرنا على هفالديمير طافيا في البحر. لقد نفق، لكن لم يتضح على الفور سبب نفوقه". وأضاف أنه لم تظهر على الحيوان إصابات خارجية كبيرة.

وكان صيادون رصدوا الحوت، الذي يبلغ طوله 4.2 متر ووزنه 1225 كيلوغراما، لأول مرة بالقرب من جزيرة إنغويا الشمالية، في مكان ليس بعيدا عن مدينة هامرفست في القطب الشمالي، في نيسان 2019 وكان مثبتا عليه حزام، وما يبدو أنه حامل لكاميرا صغيرة وعروة معدنية مكتوب عليها "معدات سانت بطرسبرغ".



وأثار هذا الأمر مزاعم بأن حوت البيلوغا كان "حوتا تجسسيا". وقال خبراء إن من المعروف أن البحرية الروسية تدرب الحيتان لأغراض عسكرية. (الحرة)