28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
على وقع الاضراب العام غداً.. هذا ما دعا اليه وزير المالية الاسرائيلي
Lebanon 24
01-09-2024
|
16:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر غدا الاثنين والذي يهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
Advertisement
وفي رسالته إلى النائب العام جالي بهاراف ميارا، قال سموتريتش إن الإضراب ليس له أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وقال إن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في زمن الحرب.
وقد أيدت كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال في إسرائيل في قطاع التكنولوجيا دعوة أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) مئات آلاف من العمال إلى الإضراب العام ليوم واحد غدا الاثنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" يخرجُ من الجنوب.. نصرالله كشف أسرار "التوسع"!
Lebanon 24
"حزب الله" يخرجُ من الجنوب.. نصرالله كشف أسرار "التوسع"!
03:00 | 2024-09-01
01/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُسلّحون في أحد أحياء بيروت.. وفيديو لإطلاق نار عشوائي!
Lebanon 24
مُسلّحون في أحد أحياء بيروت.. وفيديو لإطلاق نار عشوائي!
00:43 | 2024-09-01
01/09/2024 12:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة من سجن رومية.. وفاة قاتل الرائد بشعلاني
Lebanon 24
آخر معلومة من سجن رومية.. وفاة قاتل الرائد بشعلاني
08:01 | 2024-09-01
01/09/2024 08:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر أرعب الجميع.. ما حقيقة وفاة ليلى عبد اللطيف؟
Lebanon 24
خبر أرعب الجميع.. ما حقيقة وفاة ليلى عبد اللطيف؟
13:30 | 2024-09-01
01/09/2024 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بين حربي غزة والبحر الاحمر.. لبنان يستورد بوتيرة عالية والخسائر الاقتصادية لم تتظهر
Lebanon 24
بين حربي غزة والبحر الاحمر.. لبنان يستورد بوتيرة عالية والخسائر الاقتصادية لم تتظهر
04:00 | 2024-09-01
01/09/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:20 | 2024-09-01
ترامب: نحزن على الموت غير المبرّر للرهائن الإسرائيليين
17:27 | 2024-09-01
حبس إسرائيلييْن في مصر بعد واقعة فندق طابا
16:59 | 2024-09-01
72 ألف طفل يتلقون جرعة ضد شلل الأطفال في غزة
16:00 | 2024-09-01
الآن.. أين تتواجد "داعش" في المنطقة؟
15:37 | 2024-09-01
في النرويج: العثور على حوت أبيض ميّت.. فهل كان "يتجسس" لصالح روسيا؟
15:34 | 2024-09-01
بعد انتشال جثث أسرى.. ديمقراطيون بأميركا يحثون على هدنة بغزة
فيديو
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
02/09/2024 03:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
02/09/2024 03:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
02/09/2024 03:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24