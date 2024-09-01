حبس إسرائيلييْن في مصر بعد واقعة فندق طابا

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قالت مصادر أمنية مصرية، الأحد، إن النيابة العامة أمرت بحبس إسرائيليين اثنين على ذمة التحقيق لاعتدائهما على 3 مصريين من العاملين بفندق في طابا.وأضافت المصادر أن "مدة الحبس هي 4 أيام على ذمة التحقيق، والاتهامات الموجهة لهما هي الاعتداء بالضرب واستعراض القوة".وأُصيب 3 سائحين من عرب إسرائيل ومصريان من العاملين في الفندق، بعد اندلاع مشاجرة، الجمعة.وذكرت مصادر أمنية مصرية أن "المشاجرة اندلعت عندما وجه سائح إهانة لفظية لأحد العاملين المصريين في الفندق، مما بدأ مشاجرة شارك فيها سائحون وعاملون آخرون".وقالت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية إن "أحد العاملين المصريين تعرّض لإصاباته بالغة".وذكرت أيضاً أن "السبب وراء المشاجرة هو رفض عدد من السائحين دفع مقابل خدمات قدّمها الفندق".