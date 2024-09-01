Advertisement

عربي-دولي

حبس إسرائيلييْن في مصر بعد واقعة فندق طابا

Lebanon 24
01-09-2024 | 17:27
A-
A+
Doc-P-1241634-638608330690353145.jpg
Doc-P-1241634-638608330690353145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر أمنية مصرية، الأحد، إن النيابة العامة أمرت بحبس إسرائيليين اثنين على ذمة التحقيق لاعتدائهما على 3 مصريين من العاملين بفندق في طابا.
وأضافت المصادر أن "مدة الحبس هي 4 أيام على ذمة التحقيق، والاتهامات الموجهة لهما هي الاعتداء بالضرب واستعراض القوة".
Advertisement

وأُصيب 3 سائحين من عرب إسرائيل ومصريان من العاملين في الفندق، بعد اندلاع مشاجرة، الجمعة.
وذكرت مصادر أمنية مصرية أن "المشاجرة اندلعت عندما وجه سائح إهانة لفظية لأحد العاملين المصريين في الفندق، مما بدأ مشاجرة شارك فيها سائحون وعاملون آخرون".

وقالت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية إن "أحد العاملين المصريين تعرّض لإصاباته بالغة".

وذكرت أيضاً أن "السبب وراء المشاجرة هو رفض عدد من السائحين دفع مقابل خدمات قدّمها الفندق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:20 | 2024-09-01
16:59 | 2024-09-01
16:27 | 2024-09-01
16:00 | 2024-09-01
15:37 | 2024-09-01
15:34 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24