ترامب: نحزن على الموت غير المبرّر للرهائن الإسرائيليين

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شنّ المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، هجوماً على الرئيس جو بايدن ونائبته المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.وقال على منصة "تروث سوشال"، بعد واقعة مقتل 6 رهائن في قطاع غزة: "نحن نحزن على الموت غير المبرّر للرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك المواطن الأميركي الرائع هيرش غولدبرغ بولين، الذي قتل على يد حماس بسبب الافتقار التام للقوة والقيادة الأميركية".وتابع: "حدث هذا لأن الرفيقة كامالا هاريس وجو بايدن المحتال زعيمان سيئان. يتعرض الأميركيون للذبح في الخارج، بينما كامالا تستهزئ بعائلات النجوم الذهبية وتختلق الأكاذيب عنها، وينام بايدن على الشاطئ في اليوم السادس عشر على التوالي من إجازته".واعتبر ترامب أن "أياديهما ملطخة بالدماء! للأسف، هذا هو الافتقار التام إلى القيادة التي تمثلها كامالا وبايدن، التي تسمح للإرهابيين بقتل الأميركيين، لأنهم يهتمون فقط بتقوية وزارة العدل ضد خصمهم السياسي"، في إشارة إلى نفسه.وأضاف: "تماماً مثل كارثة الانسحاب من أفغانستان التي أودت بحياة 13 أميركيا، فإن حكم كامالا وبايدن لم يعرض الأرواح للخطر فحسب، بل إنه مسؤول بشكل مباشر عن الوفيات غير الضرورية التي لم يكن ينبغي أن تحدث أبدا".