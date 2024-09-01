خلال تدريب عسكري... مقتل شخصين في تحطم هليكوبتر أوكرانية

قالت جامعة القوات الجوية إن طائرة هليكوبتر أوكرانية تحطمت أثناء تدريب طيران عسكري الأحد، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من فردين.



وذكرت جامعة خاركيف للقوات الجوية في منشور على فيسبوك أن المحققين ومسؤولين من وزارة الدفاع الأوكرانية يعملون لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

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من جهة أخرى، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن القوات الأواكرانية قصفت المنطقة الواقعة جنوبي البلاد الأحد مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 12 من بينهم طفلان إصاباتهما حرجة.



وأضاف على تطبيق تيليغرام أن شخصا قتل في قرية شاجاروفكا القريبة من الحدود الأوكرانية.



وأصيب ثلاثة أشخاص في شيبيكينو على الحدود، وقال غلادكوف إن هجمات استهدفت قرية أخرى على الأقل.



وفي قصف وقع في وقت سابق اليوم أصيب 11 من بينهم طفلان خضعا لعمليات جراحية بعد أن أصيبا بجروح بالغة أحدهما لديه إصابات في ساقيه. وتبحث الفرق الطبية ضرورة إرسالهما لموسكو لتلقي مزيد من العلاج.



وقال غلادكوف إن الهجوم تسبب في تدمير 22 شقة وثمانية منازل وأكثر من 20 سيارة.



ولم يتسن لرويترز التأكد من الواقعة بشكل مستقل. ولم يصدر بعد تعليق من المسؤولين الأوكرانيين.



وتستهدف قوات أوكرانية مدينة بيلغورود والمناطق المحيطة بها بالقصف وهجمات أخرى.



وشنت القوات الأوكرانية عملية توغل في منطقة كورسك المجاورة الشهر الماضي، ويقول ضباط كبار في الجيش الأوكراني إن قواتهم احتلت عشرات التجمعات السكنية. (الحرة)