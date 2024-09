خطة جديدة على طاولة البحث لانهاء حرب غزة.. "نهائية وغير قابلة للتعديل"

Advertisement

تعمل الولايات المتحدة مع مصر وقطر على وضع خطة "نهائية وأخيرة" لوقف حرب غزة، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.واستخدمت الصحيفة مصطلح "Take it or leave it" للحديث عن الخطة، في إشارة إلى أنها نهائية وغير قابلة للتعديل على ما يبدو.وحسب "واشنطن بوست"، فإنه إذا لم تقبل إسرائيل وحركة حماس خطة وقف حرب غزة هذه المرة، فإن ذلك سيمثل نهاية المفاوضات المستمرة منذ أشهر.