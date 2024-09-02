Advertisement

عربي-دولي

حرب كلامية غير مسبوقة في وادي السيليكون.. بسبب ترامب وهاريس!

Lebanon 24
02-09-2024 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1241693-638608596102379820.jpeg
Doc-P-1241693-638608596102379820.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتصاعد حرب كلامية غير مسبوقة في وادي السيليكون، حيث تبادل بعض أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا الهجمات مع أصدقاء وزملاء سابقين قبل الانتخابات الرئاسية.

وتصاعدت حدة الاتهامات والانتقادات العلنية بين قادة الصناعات التكنولوجيا، واعتبرت الصحيفة الأميركية "وول ستريت جورنال" أن هذا النوع من الصراع الداخلي كان "نادرا" في الانتخابات الرئاسية السابقة، إذ كان القطاع يميل تاريخيا إلى اليسار.
Advertisement

وأكدت الصحيفة، أن هذا الانقسام السياسي يؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية، ويهدد حتى بعض الصداقات القديمة بين رواد القطاع.

إيلون ماسك، الداعم للرئيس السابق دونالد ترامب، وصف المستثمر في التكنولوجيا والديمقراطي فينود خوسلا بأنه "مختل" على منصة إكس بسبب رفضه ترامب، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

أما آرون ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة Box الداعمة لكمالا هاريس، فقد اقترح أن المستثمر ديفيد ساكس ربما يكون تحت تأثير "شراب السعال" لدعمه ترامب.

ومستثمرو التكنولوجيا الخضراء، الذين كانوا يعجبون بماسك، وصفوه بالخائن لمبادئهم بسبب وقوفه بجانب ترامب.

كما وجد الصديقان السابقان ريد هوفمان وبيتر ثيل اللذين عملا معا سابقا في "بايبال"، نفسيهما على طرفي النقيض، إذ أصبح هوفمان مؤسس "LinkedIn"، داعما قويا للحزب الديمقراطي، وتبرع بملايين الدولارات لحملة جو بايدن وكامالا هاريس. بينما أعلن ثيل دعمه لترامب والحزب الجمهوري.

وأدى هذا الخلاف في المواقف إلى قطع العلاقات الشخصية بينهما. وقد كشف هوفمان علنا في مؤتمر "صن فالي" أنهما لم يعودا يتحدثان بسبب آراء ثيل السياسية.

هذه الانقسامات السياسية جعلت وادي السيليكون متوترا بسبب وجود معسكرين متضادين من التجار الأميركيين، بحسب سام سينغر، خبير العلاقات العامة الذي أدار حملات للسياسيين الديمقراطيين.

وكان قادة التكنولوجيا من بين كبار المتبرعين لكلا الجانبين، حيث جمعت لجنة حملة هاريس (وبايدن سابقا) حوالي 204 ملايين دولار، بينما جمعت لجنة حملة ترامب 47.5 مليون دولار.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2024-09-02
05:30 | 2024-09-02
05:25 | 2024-09-02
05:16 | 2024-09-02
05:13 | 2024-09-02
04:53 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24