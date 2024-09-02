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عربي-دولي

تظاهرات في صربيا منددة بصناعة الليثيوم

Lebanon 24
02-09-2024 | 01:16
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تظاهر الآلاف أمس الأحد في بلغراد متهمين الحكومة "بقمع نشطاء البيئة" المعارضين لمشروع التنقيب عن الليثيوم المدعوم من الاتحاد الأوروبي.


وجرى الاحتجاج وسط بلغراد بعد أن تظاهر عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة ضد افتتاح منجم الليثيوم غربي صربيا.
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وأفادت منظمات بيئية باعتقال العشرات من نشطائها بعد مسيرة كبيرة الشهر الماضي في بلغراد ومناطق أخرى في صربيا، وقالت إنه "تم تفتيش منازل نشطائها ومصادرة أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف بينما واجه الكثيرون تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي".

ووقعت صربيا اتفاقا مبدئيا حول "المواد الخام الحيوية" مع الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلع إلى تقليل الاعتماد على الصين في الحصول على الليثيوم والمواد الرئيسية الأخرى اللازمة للتحول الأخضر. (روسيا اليوم)
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