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عربي-دولي

شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقاً ضد "تلغرام"

Lebanon 24
02-09-2024 | 01:57
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أفادت وكالة "يونهاب" بأن شرطة كوريا الجنوبية فتحت تحقيقا في أنشطة شبكة "تلغرام" للتواصل الاجتماعي.

وأضافت أن التحقيق يجري للاشتباه في "تسهيل الشبكة ارتكاب الجرائم، لاسيما توزيع مقاطع فيديو مزيفة ذات طبيعة جنسية وجرائم أخرى على "تلغرام".
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كما يجري النظر في إمكانية توجيه تهم التواطؤ والمساعدة مع منشئي الروبوتات المزيفة العميقة.

كما تخطط الشرطة الكورية الجنوبية لدراسة إمكانية التعاون مع فرنسا والمنظمات الدولية في إطار هذا التحقيق.

وتم اعتقال مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف في 24 آب الماضي في مطار لوبورجيه الفرنسي.
 

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