ارتفاع حصيلة ضحايا الكوليرا في السودان.. كم بلغت؟

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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل زيادة ملحوظة في الإصابات بمرض الكوليرا حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 2.583 شخصا، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 98.وقالت غرفة طوارئ الخريف التابعة للوزارة في بيان إنه "تم تسجيل 234 إصابة جديدة في ولايتي القضارف وكسلا، مما ساهم في ارتفاع العدد الإجمالي للحالات".وأكد البيان أن "عدد الوفيات بسبب المرض قد وصل إلى 98 حالة، مما يثير القلق بشأن الوضع الصحي في البلاد".وأشار البيان إلى أن "176.502 شخص يمثلون حوالي 40 ألف أسرة تأثروا بالأمطار والسيول في 11 ولاية، كما تم تسجيل 513 إصابة جديدة، بما في ذلك 177 حالة وفاة".وذكر البيان "انهيار 18.838 منزلا بشكل كامل و15.074 منزلا جزئيًا، مما يزيد من التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع هذه الأزمات".