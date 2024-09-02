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عربي-دولي

في تونس.. القبض على مرشح رئاسي وهذه تهمته

Lebanon 24
02-09-2024 | 03:38
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أعلن عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لوكالة رويترز ان الشرطة التونسية ألقت القبض فجر اليوم الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
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وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إن الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".(سكاي نيوز)

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