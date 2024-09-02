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عربي-دولي

بعد العثور على جثث 6 رهائن في غزة.. اجتماع بين بايدن وهاريس

Lebanon 24
02-09-2024 | 04:37
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يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن بنائبته المرشحة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، اليوم الإثنين، وفريقهما المعني بمباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد البيت الأبيض، غداة إعلان إسرائيل العثور على جثث 6 رهائن.
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وتقود الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر، جهود وساطة بين إسرائيل وحركة حماس تهدف لإبرام اتفاق هدنة في الحرب المتواصلة منذ نحو 11 شهرا بين الطرفين في غزة، يتيح الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.

وأعلن البيت الأبيض تعديل جدول الرئيس، اليوم الإثنين، بشكل يتيح له ولهاريس عقد اجتماع مع "الفريق الأميركي المفاوض بشأن اتفاق الرهائن في أعقاب مقتل المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ-بولين و5 رهائن آخرين على يد حماس، السبت، وبحث الجهود للدفع نحو اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن المتبقين".

وكان غولدبرغ-بولين الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، من ضمن 6 رهائن أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، العثور على جثثهم في نفق بمدينة رفح في جنوب القطاع الفلسطيني.

وأكد المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري أن الستة "خُطفوا أحياء صباح 7 تشرين الأول"، تاريخ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل، و"قتلوا بوحشية على يد إرهابيي حماس قبل وقت قصير من وصولنا إليهم".


وحمّل عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق من جهته إسرائيل المسؤولية.

وقال في بيان: "من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا الى أن الستة قتلوا بقصف إسرائيلي. (سكاي نيوز)



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