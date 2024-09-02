السجن لرجل هرّب "فسيفساء هرقل" من سوريا إلى أميركا

أصدر القضاء الأميركي حكما بالسجن على رجل من كاليفورنيا قام بتهريب "فسيفساء هرقل" التي تزن 2000 رطل من سوريا، وهي عبارة عن عمل فني تاريخي يعود تاريخه إلى الإمبراطورية الرومانية.



وقالت وزارة العدل إنّ محمد ياسين الشريحي، سيتم سجنه لمدة ثلاثة أشهر بعد أن حكم عليه القاضي في محكمة جزئية أميركية بتهمة الكذب على الجمارك بشأن الفسيفساء.

Advertisement

وقد صادرت السلطات الفيدرالية القطعة الأثرية التي يبلغ طولها 15 قدما وعرضها 8 أقدام من مرآب الشريحي وسيتم إعادتها إلى سوريا.



وأوضحت أن الشريحي اشترى الفسيفساء مع قطع أخرى في عام 2015 بحوالي 12000 دولار وكذب على الجمارك وحماية الحدود الأميركية بشأن قيمتها وأصولها. (الحرة)