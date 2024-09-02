Advertisement

عربي-دولي

السجن لرجل هرّب "فسيفساء هرقل" من سوريا إلى أميركا

Lebanon 24
02-09-2024 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1241851-638608804257539280.jpg
Doc-P-1241851-638608804257539280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر القضاء الأميركي حكما بالسجن على رجل من كاليفورنيا قام بتهريب "فسيفساء هرقل" التي تزن 2000 رطل من سوريا، وهي عبارة عن عمل فني تاريخي يعود تاريخه إلى الإمبراطورية الرومانية.

وقالت وزارة العدل إنّ محمد ياسين الشريحي، سيتم سجنه لمدة ثلاثة أشهر بعد أن حكم عليه القاضي في محكمة جزئية أميركية بتهمة الكذب على الجمارك بشأن الفسيفساء.
Advertisement
 
وقد صادرت السلطات الفيدرالية القطعة الأثرية التي يبلغ طولها 15 قدما وعرضها 8 أقدام من مرآب الشريحي وسيتم إعادتها إلى سوريا.

وأوضحت أن الشريحي اشترى الفسيفساء مع قطع أخرى في عام 2015 بحوالي 12000 دولار وكذب على الجمارك وحماية الحدود الأميركية بشأن قيمتها وأصولها. (الحرة)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2024-09-02
08:30 | 2024-09-02
08:30 | 2024-09-02
08:15 | 2024-09-02
08:06 | 2024-09-02
08:03 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24