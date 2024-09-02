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عربي-دولي

بوتين يكشف سرّاً عن أحد أفراد عائلته... ما هو؟

Lebanon 24
02-09-2024 | 06:44
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انفتاح روسيا على العالم أجمع، وأشار إلى زيادة شعبية دراسة اللغة الصينية، لكنه في الوقت عينه شدد على أهمية اللغة الإنكليزية.

وقال بوتين خلال تحدثه إلى طلاب المدرسة رقم 20 في مدينة كيزيل عاصمة جمهورية توفا الواقعة جنوب سيبيريا على الحدود مع منغوليا: "لدينا الآن اهتمام متزايد باللغة الصينية. لماذا؟ لأن هناك الكثير من الاتصالات والأعمال التجارية تتطوّر وفقا لذلك، ويظهر الكثير من الشركاء بين روسيا والصين، ويظهرون على نحو طبيعي".
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وأشار إلى أن أحد أفراد عائلته يتحدث الصينية بطلاقة، وقال إن روسيا والصين حليفان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ويقومان "بتوحيد الجهود في مجال الاقتصاد والثقافة والعلاقات الإنسانية"، وأوضح أنّه "ليس لدى روسيا دول معادية، ولا لغات معادية، بل هناك عداوة مع بعض النخب داخل بعض الدول التي تعتبر من جانبها روسيا تهديدا لها". (روسيا اليوم)
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