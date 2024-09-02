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لافروف: سنواصل الدفاع عن أسس القانون الدولي ولكن ليس على طريقة الغرب

Lebanon 24
02-09-2024 | 07:15
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أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الغرب سعى تاريخيا إلى تدمير روسيا نظرا لقوتها واستقلالها الزائدين، حتى حشد اليوم 50 دولة معادية لروسيا تحت راية نظام زيلينسكي النازي.
وقال لافروف بكلمة ألقاها في أساتذة وطلاب معهد موسكو للعلاقات الدولية تزامنا مع "يوم المعرفة": "الغرب في سياسته يستهدف روسيا منذ القدم لقوتها واستقلالها الزائدين، ويتمنّى على الدوام إضعافها، والأفضل تدميرها".
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وأضاف: "التاريخ يعيد نفسه اليوم، حيث حشد الغرب 50 دولة معادية لروسيا تحت راية نظام زيلينسكي النازي".
وأكد أن "الغرب يسعى لجعل روسيا منطقة تابعة ليتسنّى له فعل كل ما يحلو له على أراضي بلادنا الشاسعة".
وتابع: "كل من يبدي استقلاله ويدافع عن مصالحه الوطنية في إطار القانون الدولي ويرفض اللعب حسب القواعد الغربية، يتعرض للهجوم. من الواضح أن جميع محاولات الغرب هذه تؤكد احتضاره عموما. جميع تطلعاتهم هذه تتعارض مع المسار الموضوعي للتاريخ، ومحكوم عليها بالفشل".
وأضاف: "روسيا باعتبارها قوة عالمية تلعب دورا متوازنا في السياسة الدولية، ولدينا شريك موثوق هو الصين، لن نندمج في إطار القواعد الغربية التي صيغت دون مشاركتنا ومراعاة المصالح الروسية، وسنواصل الدفاع عن أسس القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة  ولكن ليس على طريقة الغرب الذي ينطلق من أهوائه، بل وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
(روسيا اليوم)
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