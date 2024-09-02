تركيا تكشف عن أحدث طائراتها في مصر

تعتزم رئاسة الصناعات الدفاعية التركية المشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء "Egypt Air Show 2024" بطائرة التدريب النفاثة "حرجيت".



وستشارك النفاثة التركية في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بين 3 و5 أيلول الجاري، وذلك في إطار التعريف الدولي بالطائرة التركية. (روسيا اليوم)

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