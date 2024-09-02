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عربي-دولي

تركيا تكشف عن أحدث طائراتها في مصر

Lebanon 24
02-09-2024 | 07:40
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تعتزم رئاسة الصناعات الدفاعية التركية المشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء "Egypt Air Show 2024" بطائرة التدريب النفاثة "حرجيت".

وستشارك النفاثة التركية في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بين 3 و5 أيلول الجاري، وذلك في إطار التعريف الدولي بالطائرة التركية. (روسيا اليوم)
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