عدّة إصابات... إطلاق نار قرب مدرسة في أوهايو

أفادت قناة "ABC News" عن إصابة عدّة أشخاص بإطلاق نار قرب مبنى مدرسة في ولاية أوهايو.





وقالت القناة نقلا عن الشرطة المحلية: "أصيب عدة أشخاص بالرصاص قرب مدرسة "شو" الثانوية في "يست كليفلاند" في ولاية أوهايو الأميركية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين". (روسيا اليوم)

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