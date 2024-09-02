Advertisement

عربي-دولي

عدّة إصابات... إطلاق نار قرب مدرسة في أوهايو

Lebanon 24
02-09-2024 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1241897-638608864324001444.jpg
Doc-P-1241897-638608864324001444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت قناة "ABC News" عن إصابة عدّة أشخاص بإطلاق نار قرب مبنى مدرسة في ولاية أوهايو.


وقالت القناة نقلا عن الشرطة المحلية: "أصيب عدة أشخاص بالرصاص قرب مدرسة "شو" الثانوية في "يست كليفلاند" في ولاية أوهايو الأميركية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين". (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2024-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:44 | 2024-09-02
10:41 | 2024-09-02
10:38 | 2024-09-02
10:18 | 2024-09-02
10:10 | 2024-09-02
10:04 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24