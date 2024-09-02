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عربي-دولي

بينهما رجل أعمال... ضحيتان خلال ساعات قليلة هذا ما شهدته تركيا

Lebanon 24
02-09-2024 | 08:30
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وقعت جريمة مروّعة في مدينة بورصة التركية راح ضحيتها شاب سوري لاجئ يبلغ من العمر 23 عاماً بعدما تعرّض للطعن 12 مرة من قبل مراهق تركي بعد اندلاع شجار بينهما فجر اليوم الاثنين.

وبعد فترةٍ وجيزة من وقوع الجريمة، باشرت السلطات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابساتها، إذ ألقت القبض على المراهق التركي الذي طعن اللاجئ السوري بدوافع عنصرية، وفق ما نشر ناشطون سوريون وأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وتُعدّ هذه الجريمة الثانية من نوعها، فقبل ذلك بساعات قُتِل رجل أعمال عراقي كردي على يدّ متطرّفين أتراك في مدينة اسطنبول لتحدّثه باللغة الكردية. (العربية)

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