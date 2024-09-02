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عربي-دولي

جريمة مروعة في ميلانو.. مراهق قتل عائلته بالكامل خلال عيد ميلاد

Lebanon 24
02-09-2024 | 08:46
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في حادث مروع هز ضواحي ميلانو، اعترف مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا بقتل ثلاثة من أفراد أسرته، حسب صحيفة "Corriere della Sera"،
 
وقال أنه في المساء عشية الحادث كانت الأسرة تحتفل بعيد ميلاد والده. ونتيجة الحادث قتل الشاب والديه وابنهما الصغير البالغ من العمر 12 عاما.
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ووفقا للشرطة، لا يزال سبب القتل مجهولا حتى الآن، بينما تحدث الجيران بشكل إيجابي عن العائلة.

وقالت سابرينا ديتارانتو المدعية العامة لشؤون الأطفال في مؤتمر صحفي أن المراهق المحتجز لم يتمكن من تفسير أسباب أفعاله، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض ما وعدم راحة لعدة أيام. كما تحدث المراهق عن أفكار القتل، لكنها لم تكن متعلقة بأسرته. (روسيا اليوم)

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