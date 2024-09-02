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عربي-دولي

جنين.. الجيش الإسرائيلي يهاجم صحفيين بالرصاص ويلاحقهم بجرافات

Lebanon 24
02-09-2024 | 09:50
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أطلق الجيش الإسرائيلي، الاثنين، الرصاص على طواقم صحفية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ولاحقهم بجرافات، ضمن عمليته المستمرة لليوم السادس في المدينة ومخيمها.
ورصد طاقم الأناضول في جنين ملاحقة آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية لأفراد الطواقم الصحفية، وإطلاق الرصاص الحي تجاههم.
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وأفاد مراسل الأناضول بأن الاستهداف جرى أثناء تجريف آليات عسكرية شوارع وميادين وسط جنين.
وقال خالد بدير، مراسل تلفزيون "الغد"، في رسالة صوتية أرسلها إلى زملائه، إن الجيش الإسرائيلي يحاصرهم في أحد مباني جنين، وإنه هدم مدخل البناية بجرافة عسكرية.
وأضاف أن شظايا الرصاص أصابت الصحفية شذى حنايشة في قدمها. (الأناضول)



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