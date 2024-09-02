تهديدات إيران لإسرائيل: ملاكمة وهمية أم ضربة قاضية؟

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شدد القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، جيمس ستافريديس، على عدم رغبة كل من إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي في خوض حرب واسعة النطاق، وذلك على وقع تصاعد التوترات بين الجانبين في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة.وقال ستافريديس، إن "لا إسرائيل ولا إيران، تريدان حربا واسعة النطاق في هذه اللحظة".وأضاف أن كل من الجانبين "لا يوجد لديهما أي استعداد" لخوض مثل هذه الحرب.ولفت ستافريديس في معرض حديثه عن التوترات المتصاعدة بين طهران والاحتلال إلى أنه يعتقد أن "العالم سيشاهد، المزيد من هذا النوع من الملاكمة الوهمية بدلا من توجيه اللكمات القوية الفعلية"، حسب تعبيره. (عربي21)