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عربي-دولي

"خيبة أمل وإحباط".. هكذا علّقت إسرائيل على قرار بريطانيا

Lebanon 24
02-09-2024 | 13:29
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علّق وزيرا الخارجية والدفاع الإسرائيليان، يوم الإثنين، على قرار بريطانيا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين خيبة أملهما من هذا الإجراء.

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن إسرائيل "أصيبت بخيبة أمل إزاء سلسلة من القرارات" التّي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك قرار تعليق تصدير الأسلحة.
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وأضاف أن هذه الخطوة "تبعث برسالة ملتبسة للغاية" إلى حماس ورعاتها في إيران.

من جهته، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن "الإحباط الشديد" إزاء قرار بريطانيا.
 
وأوضح: "شعرت بخيبة أمل عميقة عندما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، في وقت نكافح فيه على عدة جبهات ضد منظمة إرهابية وحشية دون استفزاز."

وتابع غالانت: "في وقت نحزن فيه على ستة رهائن أعدمتهم حماس بدم بارد داخل الأنفاق في غزة، ونكافح لإعادة 101 رهينة إلى ديارهم، أجد أن هذا القرار يأتي في وقت حساس للغاية."
 
وأكد الوزير دعمه لقوات الأمن الإسرائيلية و"التزامه بالدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها."

في المقابل، أعلنت بريطانيا، يوم الإثنين، تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من أصل 350 رخصة، بسبب احتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
 
وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن هذا القرار يأتي "بسبب مخاطر استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي."
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