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عربي-دولي

واشنطن تصادر طائرة رئيس فنزويلا.. والسبب؟

Lebanon 24
02-09-2024 | 14:32
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صادرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا.

واوضح وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان، أن "وزارة العدل صادرت طائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني، مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية، وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه".
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وأضاف أن مصادرة الطائرة وهي من طراز داسو فالكون 900 إي إكس " خطوة مهمة لضمان استمرار شعور مادورو بتبعات سوء إدارته لفنزويلا".

وأظهر موقع "فلايت ريدار 24" لتتبع الطائرات، أن الطائرة أقلعت من عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو متوجّهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا صباح الاثنين.

وهزّت فنزويلا احتجاجات بعد إعلان فوز مادورو في الانتخابات المتنازع عليها التي أجريت في 28 تموز، وأوقف خلالها أكثر من 2400 شخص.

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أميركا اللاتينية الاعتراف بفوز مادورو دون الاطلاع على نتائج التصويت المفصلة.

وأسفرت أعمال العنف التي تخلّلت الاحتجاجات عن مقتل 27 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 192 آخرين. (الحرة)
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