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عربي-دولي

قرار من المحكمة العليا بحظر "إكس" في البرازيل

Lebanon 24
02-09-2024 | 14:44
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أيدت المحكمة العليا في البرازيل اليوم الإثنين، حكما بحظر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في جميع أنحاء البلاد المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وفقا لموقع المحكمة على الإنترنت.


ويشكل الدعم الأوسع بين القضاة ضربة لماسك وأنصاره، الذين سعوا إلى وصف القاضي ألكسندر دي مورايس بأنه رقيب مستبد على حرية التعبير السياسية، وذلك وفق وكالة أسوشيتدبرس.
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وتتكون اللجنة من خمسة من قضاة من بين هيئة المحكمة الكاملة البالغ عددها 11 قاضيا، بمن فيهم دي مورايس، الذي أمر يوم الجمعة الماضي بحظر المنصة لفشلها في الاستعانة بممثل قانوني محلي وفقا القانون.

وستظل منصة إكس محظورة حتى تمتثل لأوامره، وتسدد الغرامات المستحقة عليها التي تجاوزت حتى الأسبوع الماضي 3 ملايين دولار، وفقا لقرار القاضي.

وكانت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في البرازيل قد قالت، السبت، إنها شرعت في تعليق الوصول لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد، امتثالا لأمر أصدره قاض فيما يتعلق بنزاع مستمر منذ شهور مع إيلون ماسك.

وأصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية يوم الجمعة، أمرا "بالتعليق الفوري" لمنصة إكس في البلاد بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني لها في البرازيل.

وعلق ماسك على هذا، وقال إن القاضي ألكسندر دي مورايس يحاول فرض رقابة لا مبرر لها، بينما يصر القاضي على أن مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة للتنظيم للتصدي لخطاب الكراهية.

وأضاف ماسك في منشور على "إكس"، الجمعة "إنهم يغلقون المصدر الأول للحقيقة في البرازيل".

وقد يتسبب حكم القاضي في خسارة "إكس" لأحد أكبر أسواقها وأكثرها رواجا، في وقت يكابد فيه ماسك لتحقيق عائدات من وراء الإعلانات على المنصة. (سكاي نيوز)

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