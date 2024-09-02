28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالفيديو: 15 شاباً تركياً يعتدون على جنديين أميركيين.. والسبب؟
Lebanon 24
02-09-2024
|
16:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقلت السلطات التركية يوم الاثنين 15 من أعضاء منظمة شبابية معادية لأميركا، لاعتدائهم على اثنين من أفراد الجيش الأميركي في مدينة إزمير (غرب).
وحسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، فإن أعضاء "اتحاد الشباب التركي"، المنتمي لـ"الحزب الوطني" وهو حزب سياسي قومي صغير ليس له مقاعد في البرلمان - جرى اعتقالهم بناء على أوامر المدعي العام.
Advertisement
ونشرت المنظمة مقطعاً مسجلاً مصوراً للحادث على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وقالت إنهم وضعوا أكياساً على رأسي الجنديين اللذين غادرا سفينة الهجوم البرمائية الأميركية "يو إس إس واسب".
وأظهر التسجيل مجموعة من الشباب يصرخون "أيها الأميركي عد إلى ديارك!"، وذلك أثناء تقييد رجل ومحاولة وضع كيس على رأسه.
وقالت المنظمة على موقع "إكس": "لا يمكن للجنود الأميركيين الذين يحملون دماء جنودنا وآلاف الفلسطينيين على أيديهم أن يلوثوا بلدنا".
وكان الجنديان الأميركيان يرتديان ملابس مدنية أثناء الاعتداء عليهما. وبحسب السلطات التركية، انضم خمسة جنود أميركيون للواقعة بعد رؤية ما جرى، كما أن الشرطة التركية تدخلت.
وأكدت السفارة الأميركية الحادث، قائلةً إن أفراد الخدمة على متن السفينة الأميركية "أصبحوا الآن آمنين"، وشكرت السلطات التركية على "استجابتها السريعة والتحقيق في الحادث".
وكانت السفينة "يو إس إس واسب" وصلت إلى إزمير يوم الأحد بعد تدريب مشترك مع سفن هجومية تركية في البحر المتوسط. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
Lebanon 24
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
05:24 | 2024-09-02
02/09/2024 05:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في فرنسا (فيديو)
03:08 | 2024-09-02
02/09/2024 03:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتركه وتنتقل إلى كندا.. إليكم حقيقة الموضوع
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتركه وتنتقل إلى كندا.. إليكم حقيقة الموضوع
07:12 | 2024-09-02
02/09/2024 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولا بنت عشرين".. منى أبو حمزة بـ "توب" مكشوف وإطلالة شبابية خلال تواجدها في أميركا (صور)
Lebanon 24
"ولا بنت عشرين".. منى أبو حمزة بـ "توب" مكشوف وإطلالة شبابية خلال تواجدها في أميركا (صور)
01:47 | 2024-09-02
02/09/2024 01:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على شائعة وفاتها.. ليلى عبد اللطيف تنشر صورة مع زوجها تعرفوا إليه
Lebanon 24
ردا على شائعة وفاتها.. ليلى عبد اللطيف تنشر صورة مع زوجها تعرفوا إليه
04:00 | 2024-09-02
02/09/2024 04:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2024-09-02
تصويت "غير المواطنين" يُثير مخاوف الجمهوريين في الولايات المتحدة
18:12 | 2024-09-02
مقرّرة أممية تحذّر من امتداد العنف الإبادي إلى الضفّة
17:48 | 2024-09-02
القوات الأميركية تعلن القبض على وسيط لداعش في سوريا
17:30 | 2024-09-02
ماذا يعني قرار بريطانيا تعليق أسلحة لإسرائيل؟
16:48 | 2024-09-02
عبر ضربات جوية.. تركيا تدمر 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق
16:33 | 2024-09-02
هجوم لاذع من لابيد على نتنياهو.. هكذا وصفه!
فيديو
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
03/09/2024 02:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
03/09/2024 02:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
03/09/2024 02:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24