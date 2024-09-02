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عربي-دولي

القوات الأميركية تعلن القبض على وسيط لداعش في سوريا

Lebanon 24
02-09-2024 | 17:48
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قالت القيادة المركزية الأميركية الاثنين إنها "ألقت أمس الأحد القبض على خالد أحمد الدندل الذي يقدم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والذي تشير تقديراتها إلى أنه "يساند جهود مقاتلي التنظيم المعتقلين" بعد فراره من أحد مراكز الاحتجاز في الرقة في سوريا".
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وأوضحت أن "إلقاء القبض عليه جاء بدعم من قوات سوريا الديمقراطية".

وأشار البيان إلى أن "القيادة المركزية الأميركية ستواصل بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية العمل على الحد من تهديدات هروب مسلحي داعش في المستقبل وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم".

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية إنه "لا يزال أكثر من 9000 عنصر من داعش محتجزون في أكثر من 20 منشأة لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا وهذا بمثابة "جيش لداعش" قيد الاحتجاز"، وفقاً للبيان.
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