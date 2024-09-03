سقط من ارتفاع 10 آلاف قدم.. حادث مأسوي ينهي حياة رجل أعمال بارز (صور)

توفي أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "أودي"، بعد سقوطه من ارتفاع 10 آلاف قدم خلال تسلقه أحد الجبال، على بعد أميال قليلة من الحدود الإيطالية السويسرية.

وذكرت تقارير أن فابريزيو لونغو، البالغ من العمر 62 عاما، كان يتنزه في جبل سيما باير ضمن جبال أداميلو في شمال إيطاليا، وكان مزودا بكابلات فولاذية وسلالم ومساعدات أخرى على طول طريقه.

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وتمكن فريق المروحيات من تحديد مكان جثته على عمق حوالي 700 قدم داخل واد، بعد أن شهد أحد المتسلقين سقوطه واتصل بخدمات الطوارئ.

وكان لونغو، وهو من عشاق تسلق الجبال، يشغل منصب رئيس شركة "أودي" فرع إيطاليا منذ عام 2013. (روسيا اليوم)