





وقد بدأت يوم 2 أيلول الذي يوافق يوم المعرفة في روسيا، العملية التدريسية لـ240 طفلا في مدرسة "ناخيموف". وهي أول مدرسة بحرية في منطقة دونباس الروسية والخامسة في روسيا.

Advertisement



وهناك 3 صفوف دراسية، بدءا من الصف الثالث وانتهاء بالصف السابع، وفي كل صف 80 تلميذا. ومن بين الأطفال الملتحقين بالمدرسة البحرية مَن وصل من المناطق المحررة الجديدة، بما فيه جمهورية لوغانسك ومناطق زابوروجيه وخيرسون. شهدت مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك الروسية افتتاح فرع من مدرسة "ناخيموف" البحرية للأطفال.وقد بدأت يوم 2 أيلول الذي يوافق يوم المعرفة في روسيا، العملية التدريسية لـ240 طفلا في مدرسة "ناخيموف". وهي أول مدرسة بحرية في منطقة دونباس الروسية والخامسة في روسيا.وهناك 3 صفوف دراسية، بدءا من الصف الثالث وانتهاء بالصف السابع، وفي كل صف 80 تلميذا. ومن بين الأطفال الملتحقين بالمدرسة البحرية مَن وصل من المناطق المحررة الجديدة، بما فيه جمهورية لوغانسك ومناطق زابوروجيه وخيرسون.

ويتوقع أن يزداد عدد التلاميذ في المدرسة العام المقبل إلى 560 تلميذا.





يذكر أن ماريوبول هي أكبر ميناء بحري على ساحل بحر آزوف. وقد أنشئ هناك مجمع تعليمي يتضمن منشآت تعليمية ومبان سكنية ومطعم ومجمع رياضي كبير.



وتم إنشاء المدرسة البحرية في ماريوبول بناء على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واستغرقت عملية إنشاء مدرسة "ناخيموف" البحرية سنة واحدة فقط. (روسيا اليوم)