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عربي-دولي

تركيا تعتقل عميلا للموساد.. وقع في فخ التحويلات ومصادر كشفت خططه (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2024 | 07:20
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ألقت الشرطة التركية القبض على، ليريدون ريشيبي من كوسوفو، وهو شخص يشتبه بأنه كان يقوم بتحويل أموال إلى عملاء من وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في تركيا.
وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية إن المشتبه به، دخل إلى تركيا في 25 آب، وألقى القبض عليه يوم الجمعة الماضي، واعتقل رسميا الثلاثاء.

وأضافت أن المشتبه به اعترف أثناء الاستجواب بتحويل أموال.
 
بالتوازي، كشفت مصادر أمنية أن ريشيبي، لعب دور مدير الشبكة المالية التابعة للموساد في تركيا.

كما حول أموالا إلى عملاء ميدانيين للموساد داخل الأراضي التركية.
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إلى ذلك، كشفت أن هؤلاء العملاء كانوا يقومون بتصوير أهداف للموساد باستخدام الطائرات بدون طيار، وقيادة عمليات نفسية ضد سياسيين فلسطينيين، بالإضافة إلى جمع معلومات استخباراتية حول الوضع في سوريا.

وقد تم الكشف عن ريشيبي من قبل الاستخبارات التركية بعد رصد مخالفات مالية في حساباته، حيث تبين أنه كان يقوم بإيداعات متعددة لعملاء الموساد عبر نظام ويسترن يونيون. (سكاي نيوز + العربية)
 
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