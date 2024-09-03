تركيا تعتقل عميلا للموساد.. وقع في فخ التحويلات ومصادر كشفت خططه (فيديو)

ألقت الشرطة التركية القبض على، ليريدون ريشيبي من كوسوفو، وهو شخص يشتبه بأنه كان يقوم بتحويل أموال إلى عملاء من وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في تركيا.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية إن المشتبه به، دخل إلى تركيا في 25 آب، وألقى القبض عليه يوم الجمعة الماضي، واعتقل رسميا الثلاثاء.



وأضافت أن المشتبه به اعترف أثناء الاستجواب بتحويل أموال.

بالتوازي، كشفت مصادر أمنية أن ريشيبي، لعب دور مدير الشبكة المالية التابعة للموساد في تركيا.



كما حول أموالا إلى عملاء ميدانيين للموساد داخل الأراضي التركية.