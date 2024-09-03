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عربي-دولي

عمرها 28 شهرا.. طفلة تدخل في غيبوبة بعد رفض 11 مستشفى إستقبالها

Lebanon 24
03-09-2024 | 06:03
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أُفيد في كوريا الجنوبية أن طفلة تبلغ 28 شهرا لا تزال فاقدة للوعي بعد مرور شهر على رفض غرف الطوارئ في 11 مستشفى استقبالها.

وذكرت إدارة مكافحة الحرائق والكوارث في إقليم شمال غيونغغي أنه تم الإبلاغ عن وجود طفلة بحالة حرجة بسبب التعرض لتشنج حموي.
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وتم نقل الطفلة إلى مستشفى جامعة إينها في إنتشون بعد مرور ساعة و5 دقائق من اتصال والديها بخدمة الطوارئ 119.

وبحسب ما رود، كانت الطفلة واعية وقت البلاغ على الرغم من تصلب جسدها بسبب النوبة الحموية، بيد أنها فقدت وعيها على الرغم من تلقي العلاج ولم تستعده حتى اليوم.

وقال المسؤول إن السلطات حاولت الاتصال بغرف الطوارئ في المستشفيات القريبة، لكنها لم تتمكن من إيجاد من يستقبل الطفلة سوى في مستشفى في إنتشون، مشيرا إلى أن الوضع كان مؤسفا للغاية.

وأضاف المسؤول أن الطفلة تم نقلها إلى مستشفى آخر في سيئول، وتتلقى العلاج مع استمرار فقدانها للوعي. (روسيا اليوم)

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