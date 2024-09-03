Advertisement

عربي-دولي

إندلاع حريق في كنيسة في روسيا... طائرة مسيّرة أوكرانيّة استهدفتها

Lebanon 24
03-09-2024 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1242274-638609663104038453.jpg
Doc-P-1242274-638609663104038453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية عن اندلاع حريق في كنيسة القديس نيكولاس في قرية غروزسكويه، بعدما استهدفتها مسيّرة أوكرانية.

وأضاف أن مسيّرة أوكرانية أخرى هاجمت مبنى عاما في القرية عينها مما أسفر عن إلحاق ضرر بسقفه، من دون وقوع إصابات. (روسيا اليوم)
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2024-09-03
10:00 | 2024-09-03
09:47 | 2024-09-03
09:16 | 2024-09-03
09:14 | 2024-09-03
08:50 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24