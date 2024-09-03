إندلاع حريق في كنيسة في روسيا... طائرة مسيّرة أوكرانيّة استهدفتها

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أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية عن اندلاع حريق في كنيسة القديس نيكولاس في قرية غروزسكويه، بعدما استهدفتها مسيّرة أوكرانية.وأضاف أن مسيّرة أوكرانية أخرى هاجمت مبنى عاما في القرية عينها مما أسفر عن إلحاق ضرر بسقفه، من دون وقوع إصابات. (روسيا اليوم)