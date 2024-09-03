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عربي-دولي

المقاتلة الأولى في العالم.. الصين تستعرض أهم طائراتها في مصر (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2024 | 06:15
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أكد ممثل شركة صناعة الطيران الصينية "أفيك" في معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده أرسلت مقاتلاتها الأسطورية لمصر.

وأوضح ممثل الشركة أن القوات الجوية الصينية أرسلت طائرة النقل Y-20 وأسطورة الطيران الجوية J-10C، ونحن سعداء للمشاركة في هذا المعرض المحترف لعرض منتجاتنا.
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ويمكن اعتبار J-20 في كثير من النواحي المقاتلة الأولى في العالم للاشتباك الجوي، لتمتعها بضعف مدى أي فئة مقاتلة غربية، ورادار أكبر بكثير. 

وتعتبر إلكترونيات الطيران الخاصة بها، على نطاق واسع، على قدم المساواة مع تلك الموجودة في F-35.

ويؤدي حجم انتشار الطائرة J-20، ومعدل الاستحواذ إلى "عواقب وخيمة للغاية على توازن القوى في منطقة المحيط الهادئ"، بحسب مجلة Military watch.

وتحسنت قدرات J-20 بسرعة بين دفعات الإنتاج، مع دخول محرك جديد للمقاتلة WS-15 الإنتاج التسلسلي في أوائل عام 2023.

ويتوقع أن يسهل محرك WS-15 عملية التحليق الفائق بسرعات أعلى بكثير، ربما تتجاوز 2 ماخ، مع إحداث ثورة في أداء طيران المقاتلة على السرعات كافة، ما يسمح بعمليات قتالية على ارتفاعات أعلى. (روسيا اليوم)

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