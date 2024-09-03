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عربي-دولي

"حماس لم تنهار".. تقرير إسرائيلي: الحركة أعادت ترميم قدراتها

Lebanon 24
03-09-2024 | 10:00
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ذكر موقع "الميادين" أنّ وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر أمني تأكيده أنّ  "حماس نجحت بإعادة ترميم قدراتها في شمالي قطاع غزة". 

وتقول التقديرات، وفقاً للإعلام الإسرائيلي، إنّ نحو 3000 مقاتل من حماس، "عادوا إلى العمل في شمالي قطاع غزة، ويعملون على تحسين القدرات العملياتية للحركة". 
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وبحسب هذه التقديرات، فإنّ الأمر "يتعلق بتجنيد عناصر جدد من جانب حماس في الفترة الأخيرة، وليس انتقال مقاتلين من جنوبي القطاع إلى شماله".

ووفقاً لكلام مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية والعسكرية، "فلن يكون هناك مفرّ من إعادة الدخول المكثف لقوات الجيش الإسرائيلي إلى شمال القطاع". 

وفي هذا السياق، تحدّث  اللواء في احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" بعنوان: "ليست حماس من تنهار بل إسرائيل"، عن خسائر مواصلة القتال في قطاع غزة، وفشله، وقال إنّ "مواصلة القتال في غزة من خلال توغلات متكررة على الأهداف عينها، سيُقوّض إسرائيل وليس حماس"، مشيراً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي لن يتمكّن من القيام بالتوغلات المتكررة خلال وقتٍ قصير، لأنّه يضعف، ويتزايد عدد قتلاه وجرحاه". (الميادين)
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