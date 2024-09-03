ممر لوبيتو الاستراتيجي.. كيف تلاحق أميركا نفوذ الصين في أفريقيا؟

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يقول موقع أسباب للشؤون الاستراتيجية، إن ممر لوبيتو يمثل خطوة أميركية مهمة في اتجاه تعزيز علاقتها ونفوذها في القارة الأفريقية ومواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، كما يساهم في تأمين إمدادات المعادن الحرجة غير المرتبطة بالصين. في أواخر آب الجاري، اتجهت أول شحنة من النحاس من مناجم جمهورية الكونغو الديمقراطية في أفريقيا إلى الولايات المتحدة، عبر ممر لوبيتو للسكك الحديدية (Lobito Atlantic Railway). ويحظى ممر لوبيتو بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين أصدرا بيانا مشتركاً في أيلول 2023 للتعاون في تطوير الممر. كما يعد ممر لوبيتو أول ممر اقتصادي استراتيجي يتم إطلاقه في إطار شراكة مجموعة السبع للبنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII).يقول موقع أسباب للشؤون الاستراتيجية، إن ممر لوبيتو يمثل خطوة أميركية مهمة في اتجاه تعزيز علاقتها ونفوذها في القارة الأفريقية ومواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، كما يساهم في تأمين إمدادات المعادن الحرجة غير المرتبطة بالصين.

ومع ذلك لا يزال الطريق طويل أمام أميركا لتضييق الفجوة مع النفوذ الصيني المتزايد في القارة الغنية بالموارد القيمة، إذ تحتل بكين مكانة الشريك الموثوق به، ولا يزال الاستثمار الصيني في أفريقيا أعلى بكثير من أمريكا والدول الغربية.

يقطع ممر لوبيتو مسافة 1300 كم من ميناء لوبيتو على ساحل المحيط الأطلسي متجها شرقاً عبر أنجولا إلى الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى مسافة قريبة من الحدود الزامبية، ويشمل المشروع بناء نحو 800 كم من خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى تحديث 500 كم من مسارات السكك الحديدية القائمة وإجراء تحسينات في ميناء لوبيتو.

ويربط الممر بين ثلاث دول أفريقية غنية بالمعادن الحرجة اللازمة لتكنولوجيا الطاقة النظيفة، إذ تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا أكبر منتجين للنحاس في أفريقيا، كما تمتلك أنغولا احتياطيات لعدد من المعادن الحرجة، وكذلك تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم (حوالي 50٪ من الإنتاج العالمي). ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في شكله النهائي في غضون خمس سنوات بحيث يكون قادراً على نقل بضائع بحجم 5 ملايين طن سنوياً.



ويقول موقع أسباب، إن المنافسة تحتدم بين أميركا والصين من أجل توسيع نفوذهما على أسواق المعادن الدولية. فقد شهد العقد الماضي تطوراً دولياً ملحوظا في التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة أو ما يعرف بـ "تحول الطاقة" (Energy transition)، مما جعل الحصول على المعادن الحرجة بما يشمل الليثيوم والنحاس والكوبالت التي تمثل عنصرا جوهريا في سلاسل توريد الطاقة النظيفة أمرا بالغ الأهمية للولايات المتحدة والصين وأوروبا. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المعادن الحرجة بشكل كبير في العقود المقبلة، وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب سيتزايد خلال العقدين القادمين بمقدار من 20 إلى 40 مرة.

يعد ممر لوبيتو مشروع أميركا الرائد للتنمية في قارة أفريقيا، ويأتي في إطار الجهود الأميركية والأوروبية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في قطاع المعادن الحرجة داخل أفريقيا. ويوفر الممر طريقا أسرع وأقل تكلفة لنقل المعادن الحرجة المنتَجة في وسط أفريقيا إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية بدلا من الطريق الشرقي التقليدي عبر ميناء دار السلام.

وفي إطار جهود الصين لمواجهة ممر لوبيتو تحركت بكين بمقترح لتولي تشغيل خط سكة حديد "تزارا"، الذي يمتد من وسط زامبيا إلى ميناء دار السلام على المحيط الهندي. ومع ذلك تراجعت الاستثمارات الصينية في أفريقيا في السنوات القليلة الماضية؛ فقد أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين وتعثر الدول الأفريقية في سداد القروض الصينية إلى انخفاض إجمالي الاستثمار الصيني في أفريقيا من ذروة بلغت 125 مليار دولار عام 2015 إلى 70 مليار دولار عام 2022. (عربي بوست)