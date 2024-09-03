بعد 33 عاماً... سويسرا تُعيد فتح سفارتها في العراق

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أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن إعادة فتح سفارتها في بغداد بعد 33 عاما من إغلاقها إبان حرب الخليج الثانية.وقالت الخارجية السويسرية في بيان اليوم الثلاثاء: "بعد 33 عاما من الإغلاق، سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق، تم إغلاق السفارة عام 1991 بسبب حرب الخليج".وأضاف البيان: "يهدف المجلس الاتحادي من خلال إعادة فتح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدولة ذات الكثافة السكانية العالية وتوطيد التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة". (روسيا اليوم)