تعرّض موكب كان يقل المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي لحادث سير

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تعرّضت بعض السيارات المشاركة في موكب كان يقل المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي تيم والز لحادث سير، وذلك أثناء توجهه من المطار إلى تجمع انتخابي في مدينة ميلواكي في ولاية ويسكونسن.وأوضح موقع مجلة "بوليتيكو" الأميركية، أن الحادث وقع دون أن يصاب والز بأذى.وخلال التجمع، قال والز في بداية خطابه: "لقد تحدثنا مع الموظفين، ويسعدني أن أقول إنه مع بعض الإصابات الطفيفة، سيكون الجميع بخير". (الحرة)