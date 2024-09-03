كان عل متنه 100 شخص... انقلاب قارب مهاجرين في القناة الإنكليزية

Advertisement

أفادت وسائل إعلام فرنسية عن إطلاق عملية إنقاذ كبيرة في القناة الإنكليزية بحثا عن 100 مهاجر انقلب قاربهم.وقال خفر السواحل الفرنسي إن عشرة أشخاص في حالة حرجة بعد أن واجه القارب مشكلة قبالة سواحل فرنسا.ونقلت قناة "فرانس 3" عن رئيس بلدية لو بورتيل أوليفييه باربارين قوله إن "حوالي 10 أشخاص يعانون من توقف القلب والجهاز التنفسي". (روسيا اليوم)