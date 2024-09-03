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عربي-دولي

كان عل متنه 100 شخص... انقلاب قارب مهاجرين في القناة الإنكليزية

Lebanon 24
03-09-2024 | 08:50
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أفادت وسائل إعلام فرنسية عن إطلاق عملية إنقاذ كبيرة في القناة الإنكليزية بحثا عن 100 مهاجر انقلب قاربهم.

وقال خفر السواحل الفرنسي إن عشرة أشخاص في حالة حرجة بعد أن واجه القارب مشكلة قبالة سواحل فرنسا.
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ونقلت قناة "فرانس 3" عن رئيس بلدية لو بورتيل أوليفييه باربارين قوله إن "حوالي 10 أشخاص يعانون من توقف القلب والجهاز التنفسي". (روسيا اليوم)
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