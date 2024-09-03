الديوان الملكي يُعلن عن وفاة أميرة سعوديّة

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء عن وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود.

وأضاف أنّه سيصلى عليها بعد صلاة الظهر من يوم غدّ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. (روسيا اليوم)