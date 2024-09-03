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بالفيديو... سدود المكسيك مليئة بالأسماك الميتة

Lebanon 24
03-09-2024 | 10:49
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تشهد المكسيك واحدة من أشد موجات الجفاف انتشارًا منذ أكثر من عقد من الزمن، إذ أن مستويات المياه منخفضة للغاية في بعض مناطق البلاد لدرجة أنه يمكنك رؤية تأثيرات الجفاف من الفضاء.
وتعاني ولاية تشيواوا، أكبر ولاية في المكسيك، من جفاف مستمر منذ أشهر عدة، أدى إلى جفاف البحيرات والسدود وموت الأسماك، وحتى تدمير مستعمرات النحل.
وشهدت الولاية الحد الأدنى من هطول الأمطار، في السنوات الأخيرة، وتعاني من الجفاف منذ شباط الماضي، أدى لجفاف السدود وانتشار الأسماك الميتة فيها.

وبحسب لجنة المياة الوطنية، خرجت بعض أجزاء المكسيك من الجفاف في تموز الماضي، وأن 100% من تشيواوا، لا تزال في حالة جفاف، و54 % من الولاية في حالة جفاف شديد و11% منها في حالة جفاف استثنائي وهو أعلى مستوى. (سبوتنيك)
 
 
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