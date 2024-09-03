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عربي-دولي
خبير يكشف.. الجيش الأوكراني ينزف ويتجه نحو الانهيار
Lebanon 24
03-09-2024
|
10:52
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قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لاري جونسون إنه من المتوقع أن تنهار القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل القريب بسبب الخسائر البشرية الهائلة.
وأضاف في حوار على "يوتيوب": "مجازا، فإن الجيش الأوكراني ينزف دما، وقد قطع شريانه. وإذا لم يتم إيقاف هذا النزيف، فسوف يموت الجيش الأوكراني، والكثيرون لا يريدون الاعتراف بذلك، لكننا نرى إلى أين يقودنا كل هذا".
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وأوضح جونسون أن الوضع لا يمكن أن يتغير لصالح كييف، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك العدد المطلوب من القوة البشرية لتعويض الخسائر على الجبهة.
واستطرد: "لن يتغير شيء، لأنه ليس لدى أوكرانيا القدرة على تجنيد 30 ألف شخص كل شهر، ووضعهم في مكان آمن حيث يمكنهم التدريب لمدة 3-6 أشهر، ومن ثم الاستعداد للمعركة".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن الخسائر التي لا تعوض للقوات المسلحة الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله حتى نهاية تموز تجاوزت 700 ألف شخص، إضافة إلى أنه منذ بداية القتال في اتجاه مقاطعة كورسك، فقد الجيش الأوكراني أكثر من 8 آلاف عسكري. (روسيا اليوم)
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