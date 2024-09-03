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عربي-دولي

انتقادات اسرائيلية لنتنياهو.. ما يقلقه محور بن غفير سموتريتش

Lebanon 24
03-09-2024 | 11:12
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اعتبر رئيس المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد أن ما يهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس محور "فيلادلفيا" وإنما محور "بن غفير-سموتريتش"، وأنه يمارس الخداع السياسي بخصوص "فيلادلفيا".
وفي تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال لابيد: "ما يقلق نتنياهو هو محور "بن غفير- سموتريتش"، وهو يتنصل من المسؤولية عن الفشل الأكثر فظاعة في تاريخ البلاد".
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وأردف: "تحدث نتنياهو وكأن هجوم الـ7 من تشرين الأول لم يحدث في عهده". (سكاي نيوز)
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