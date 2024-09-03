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حلّق فوق مستوطنة بطائرة شراعية في 7 تشرين.. إسرائيل تؤكد مقتل قيادي في حماس

Lebanon 24
03-09-2024 | 12:22
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أحد أعضاء حركة حماس كان ظهر في مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع في 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العنصر يدعى أحمد فوزي وادية، وهو قائد في وحدة مغاوير وعضو في وحدة طيران شراعي تابعتين لحماس.
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على متن طائرة شراعية
كما زعم أن وادية حلق إلى مستوطنة "نتيف هعسراه" على متن طائرة شراعية في تشرين الأول الماضي، ثم هاجم مدنيين من عائلة تعسا.

إلى ذلك، أشار إلى أنه "قتل بغارة على مجمع في مدينة غزة، السبت الماضي، حيث كان مسلحون من حماس ينشطون، ما أسفر عن مقتل 8 من الحركة".

وكان مسؤولون إسرائيليون عرضوا في تشرين الأول الماضي، مقطعا مصورا لهجوم على منزل عائلة تعسا، حيث شوهد غيل تاسا وهو يركض إلى ملجأ مع ولديه عندما ألقيت قنبلة يدوية قربه، فقفز عليها ولقي مصرعه فيما أصيب ابناه.

"يتناول الكولا"
ثم شوهد المسلح الذي حدده الجيش الآن باسم وادية، واقفا إلى جوار الصبيين الجريحين يتناول الكولا من ثلاجة الأسرة.

وكانت حماس شنت في السابع من تشرين الأول الماضي هجوماً مباغتاً على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 أسيرا.

فيما شنت إسرائيل حرباً دامية على قطاع غزة، متوعدة بالقضاء على الحركة، ما أدى إلى استشهاد 40819 فلسطينياً على الأقل، أغلبهم من الأطفال والنساء.(العربية)


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