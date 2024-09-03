غانتس يتحدث عن نتنياهو.. إليكم ما قاله

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اتهم رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض في إسرائيل، بيني غانتس، رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بخلط مصالحه الشخصية بمصالح الدولة ، واصفا ذلك بأنه "خطير".وجاءت تعليقات غانتس، وهو أحد أهم أطراف المعارضة، خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، حيث تحدث عن قضايا داخلية وحرب غزة.وقال غانتس في حديثه: "أود أن أذكر ما هو واضح: نتانياهو ليس قاتلا، وأنا أدين التحريض ضده. السنوار قاتل، وحماس وحزب الله والحرس الثوري هم أعداؤنا. لكن نتانياهو ضل طريقه ويرى في نفسه الدولة وهذا أمر خطير".واتهم غانتس رئيس الوزراء بأنه يسعى إلى "البقاء في السلطة بأي ثمن".(الحرة)