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عربي-دولي

الولايات المتحدة تتهم مساعدة سابقة بالتجسس لصالح الصين

Lebanon 24
03-09-2024 | 14:35
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أوقفت السلطات الأميركية، الثلاثاء، مساعدة سابقة لحاكمة نيويورك بتهمة التجسس لصالح الحكومة الصينية.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن اتهامات وجهت لمساعدة سابقة لحاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، حسبما كشف مدعون فيدراليون في لائحة اتهام واسعة.
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وألقي القبض على ليندا سون، التي شغلت العديد من المناصب في حكومة ولاية نيويورك قبل أن ترقى إلى رتبة نائبة كبير موظفي هوتشول، صباح الثلاثاء مع زوجها في منزلهما الذي تبلغ قيمته 3.5 ملايين دولار في لونغ يلاند.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين، إنه من المتوقع أن تمثل سون وزوجها كريس هو أمام المحكمة بعد ظهر الثلاثاء.
ولم يرد محامي سون، سيث دوشارم، على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.
وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل الزوجين أواخر يوليو، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل في ذلك الوقت.
عملت سون في حكومة الولاية لمدة 15 عاما تقريبا، وشغلت مناصب في إدارة الحاكم السابق أندرو كومو، وأصبحت في النهاية نائبة كبير موظفي هوتشول، وفقا لملفها الشخصي على "لينكد إن".
(سكاي نيوز)
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