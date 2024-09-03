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عربي-دولي

ترامب: لدي خطة سلام لأوكرانيا

Lebanon 24
03-09-2024 | 16:34
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أعلن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب اليوم، أن لديه خطة لتحقيق السلام في أوكرانيا، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها، معللا ذلك بأن الخطة يجب أن تظل مفاجئة.
وقال ترامب في مقابلة على "بودكاست ليكس فريدمان": "لدي خطة دقيقة للغاية حول كيفية إيقاف أوكرانيا وروسيا ولدي فكرة محددة، ربما ليست خطة، ولكنها فكرة للصين.. لكن لا يمكنني الكشف عن هذه الخطط لك، لأنني إذا كشفت عنها، فلن أتمكن من استخدامها، وسوف تصبح غير ناجحة لأن جزء منها هو المفاجأة، أليس كذلك؟".
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(روسيا اليوم)
 
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