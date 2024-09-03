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عربي-دولي

بولندا توقع صفقات دفاعية بـ 520 مليون دولار

Lebanon 24
03-09-2024 | 23:48
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أعلنت بولندا إتمام صفقات دفاعية جديدة بمئات ملايين الدولارات، في إطار مساعيها لتعزيز دفاعها.

ورفعت بولندا إنفاقها العسكري منذ بدء الحرب في أوكرانيا في العام 2022. وقال وزير الدفاع البولندي ولاديسلاو كوسينياك-كاميز للصحافيين: "الحكومة البولندية، ستوقع عقوداً بقيمة تقترب من ملياري زلوتي (520 مليون دولار)".
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وكان كوسينياك كاميز يتحدث خلال المعرض التجاري العسكري الدولي في مدينة كيلتسي الجنوبية والذي تشارك فيه مئات الشركات إلى جانب خبراء من دول عدة، من بينها بريطانيا، وأستراليا، والولايات المتحدة.

وقال كوسينياك كاميز، إنّ بولندا ستوقع الأربعاء "عقداً ضخماً بـ 1.1 مليار زلوتي تقريباً مع مجموعة إسبانية".

وأضاف أنّ الاتفاق سيشمل أنظمة مراقبة حول المطارات، دون مزيد من التفاصيل.كما أشار إلى أنّ بولندا وقعت 3 عقود أخرى الثلاثاء، للخدمات اللوجستية، والاتصالات العسكرية.

وتنفق بولندا حالياً 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي أعلى نسبة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي. وتأمل رفع النسبةإلى 4.7 % في السنة المقبلة.
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