الصحة الفلسطينية: وصول شحنة إضافية من لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

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(الأناضول)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، مساء الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من لقاحات شلل الأطفال إلى غزة، تشمل 350 ألف جرعة، في ظل استمرار حملة التطعيم في القطاع وسط حرب إسرائيلية مدمرة.وقال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، في بيان، إن "350 ألف جرعة إضافية من طعومات شلل الأطفال وصلت إلى قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، وتم حفظها في ثلاجات السلسلة الباردة في مخازن وزارة الصحة بدير البلح (وسط)".وأوضح أن تلك الإجراءات تمت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".وأضاف أنه بوصول "الدفعة الثانية من المطاعيم (اللقاحات) لغزة، يصبح عدد الجرعات الواصلة للقطاع نحو مليون و600 ألف جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم كافة الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات بجرعتين من المطعوم".